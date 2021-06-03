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Общество / Происшествия
3 июня 2021, 22:25

Спасшихся уральских десантников наградят за тушение пожаров в Тюменской области

Глава Среднего Урала также поручил выделить десантникам путёвки в санатории после сложного пожароопасного сезона, а также пообещал возместить пострадавшим нанесённый ущерб. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Глава Среднего Урала также поручил выделить десантникам путёвки в санатории после сложного пожароопасного сезона, а также пообещал возместить пострадавшим нанесённый ущерб. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил представить к награде уральских десантников-героев. Они помогали тушить пожары в соседней Тюменской области и сумели спастись из окружившего их огня.

Глава Среднего Урала также поручил выделить десантникам путёвки в санатории после сложного пожароопасного сезона, а также пообещал возместить пострадавшим нанесённый ущерб.

Известно, что группа парашютистов Уральской авиабазы из Свердловской области выезжала в Тюменскую область на тушение лесных пожаров в середине мая. Там они попали в ЧС - в зону верхового пожара. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся и окружал уральцев, поэтому они решили укрыться в воде. Это и спасло их.

"Для наших регионов помогать друг другу – обычное дело. У нас обстановка была под контролем. А тюменские леса горели сильно, и парашютисты Уральской авиабазы из Свердловской области направились туда. Видео с их злоключениями на днях облетело весь интернет. На нём парни уже улыбаются. А сначала было не до шуток. Ситуация была смертельно опасной. Слава богу, все спасатели живы и здоровы. Сгорели только вещи, инвентарь, рации. Весь этот ущерб мы возместим. А уральских десантников-героев нужно обязательно поощрить", - написал в своём Instagram Евгений Куйвашев.

На прошлой неделе в Свердловской области в рамках противопожарного режима ввели запрет на посещение лесов до 10 июня.

Областная газета Свердловской области

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