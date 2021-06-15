Темы дня

Общество / Происшествия
15 июня 2021, 11:18

Площадь пожара на Михайловском кладбище в Екатеринбурге составила 21 гектар

огонь

Причиной возгораний вновь стал тополиный пух. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге 14 мая огнеборцы ликвидировали пожар на Михайловском кладбище. Его суммарная площадь составила 21 гектар.

Как пояснили "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, такая большая общая площадь пожара объясняется тем, что на кладбище было очень много разрозненных очагов, которые появлялись в разное время. Причиной возгораний вновь стал тополиный пух.

Сообщение о пожаре на Михайловском кладбище поступило около 16:40, а открытое горение всех очагов было ликвидировано в 19:24.

В тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава, 3 единицы спецтехники, а также специалисты с поливомоечной техникой.

Напомним, что вчера в Екатеринбурге произошло полсотни пожаров. В частности, огнеборцы тушили частные жилые дома на Полежаевой и заброшенную больницу в Зелёной роще.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.06.2021, 12:40 / Общество
В России с сегодняшнего дня заработал детский кешбэк для тех, кто оформил путёвки заранее
15.06.2021, 12:20 / Общество
За длинные выходные в Свердловской области произошло 580 техногенных пожаров
15.06.2021, 12:08 / Общество
Евгений Куйвашев прокомментировал ужесточение ограничений из-за COVID-19
15.06.2021, 11:40 / Общество
В России более 347 тысяч человек принимают участие в ЕГЭ по обществознанию
15.06.2021, 11:18 / Общество
Площадь пожара на Михайловском кладбище в Екатеринбурге составила 21 гектар