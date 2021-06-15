Площадь пожара на Михайловском кладбище в Екатеринбурге составила 21 гектар

Причиной возгораний вновь стал тополиный пух. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге 14 мая огнеборцы ликвидировали пожар на Михайловском кладбище. Его суммарная площадь составила 21 гектар.

Как пояснили "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, такая большая общая площадь пожара объясняется тем, что на кладбище было очень много разрозненных очагов, которые появлялись в разное время. Причиной возгораний вновь стал тополиный пух.

Сообщение о пожаре на Михайловском кладбище поступило около 16:40, а открытое горение всех очагов было ликвидировано в 19:24.

В тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава, 3 единицы спецтехники, а также специалисты с поливомоечной техникой.

Напомним, что вчера в Екатеринбурге произошло полсотни пожаров. В частности, огнеборцы тушили частные жилые дома на Полежаевой и заброшенную больницу в Зелёной роще.