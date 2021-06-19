В Сухом Логе полицейские спасли утопающих детей

Самоотверженные полицейские спасли двух школьников

В Свердловской области участковый уполномоченный полиции вместе со стажёром спас двух детей, которые тонули в реке. ЧП случилось в городе Сухой Лог.

Тонувших в реке 10-летних школьников спасли участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по городу Сухой Лог лейтенант полиции Андрей Девяшин и стажёр Максим Ширикалов.

Полицейские патрулировали места отдыха вдоль берега Пышмы недалеко от Набережной улицы. Они заметили детей, которые уже уходили с головой под воду. Мгновенно оценив обстановку, участковый бросился в реку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Андрей Девяшин по одному вытаскивал детей из воды и передавал их Максиму Ширикалову. Мальчиков вернули родителям, которые были неподалеку. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Родители выразили слова искренней признательности спасителям детей. Благодаря оперативным и самоотверженным действиям полицейских ребят удалось спасти», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, подобная ситуация произошла год назад в Сысерти. Как писала «Областная газета», сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли утопающего жителя Сысерти. 29-летний мужчина пытался переплыть городской пруд, но переоценил свои возможности.