Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на сутки

Порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду. Фото: Галина Соловьёва

На территории Свердловской области продлили действие штормового предупреждения на 4 июля. Местами на Среднем Урале возможны очень сильные ливни, грозы, град, а ветер в порывах может достигать 27 метров в секунду.

В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует соблюдать меры безопасности и следовать советам спасателей. В частности, рекомендовано укрыться в помещениях, плотно закрыть окна и двери. Если оказались на улице в непогоду, следует держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций.

Стоит отметить, что вечером 2 июля, о чём предупреждали в МЧС, на Екатеринбург обрушился шторм. Жители наблюдали сильный дождь, град и шквалистый ветер. В итоге в городе было повалено несколько деревьев на проезжую часть, тротуары и припаркованные автомобили. Под упавшими стволами оказались три автомобиля. К местам ЧП выезжали пожарно-спасательные подразделения, чтобы разблокировать машины и дороги.

Кроме того, вчерашним вечером случилась трагедия — молнией убило двух мужчин. Это произошло на озере Балтым в Верхнепышминском ГО. Они укрылись от ливня в беседке, в которую угодила молния. Личности обоих погибших установлены: это Андрей 1986 года рождения и Георгий 1988 года рождения.