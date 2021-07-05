Из двух подтопленных лагерей в Верхней Салде эвакуируют 300 детей

При необходимости к работе по ликвидации ЧП привлекут все профильные ведомства. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения правительству региона в связи с подтоплением территорий в Верхней Салде. Он потребовал от профильных ведомств приступить к ликвидации последствий ЧП.

Согласно последним данным, в зоне подтопления находятся жилые дома и два детских загородных лагеря — «Лесная сказка» и «Тирус», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В связи с этим Евгений Куйвашев поручил организовать эвакуацию воспитанников и персонала. Около 300 детей вывезут автобусами в дом культуры Агаркова. Оттуда их заберут родители.

Губернатор также поручил министерству общественной безопасности во взаимодействии с экстренными службами и местными властями на месте организовать работу по ликвидации последствий ЧП. При необходимости к работе будут привлечены и другие профильные министерства.

Как писала «Областная газета», на Среднем Урале из-за обильных дождей произошли подтопления территорий в трёх городских округах. Речь идёт о Горноуральском, Нижнесалдинском и Верхнесалдинском округах.

В селе Николо-Павловское Горноуральского ГО после подтопления 20 домов, 74 приусадебных участков и одного участка автодороги прокуратура организовала проверку. По данным администрации муниципалитета, в указанном населённом пункте, а также в деревне Соседкова и селе Краснополье объявлен режим ЧС.