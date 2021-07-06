После дождичка… ЧС!

В прошлом году из-за паводка ввели режим ЧС в Нижних Сергах. В этом году в лодки сели жители сразу четырёх муниципалитетов. Фото: Анна Сабанина

Вслед за изнуряющей жарой в выходные на Средний Урал пришли дожди, но спасительными они стали не для всех. В Горнозаводском управленческом округе ливень, который продолжался более суток, привёл к подтоплению территорий: вода размывала дороги, крушила деревья и линии электропередачи, находила путь в жилища и смывала с участков зреющий урожай. В итоге в понедельник в Горноуральском ГО, Верхнесалдинском ГО и ГО Нижняя Салда ввели режим ЧС.

Стихия разрушила дамбы

В Горноуральском ГО наиболее пострадали жители села Николо-Павловское. Из-за обильного дождя порвало каскад из самодельных дамб на Шайтанке, поэтому река стала полноводной, как никогда. Вода пришла на улицы Заречную и Береговую. Подтопленными оказались 74 огорода и 20 жилых домов. Эти улицы и ранее страдали от наводнений во время весеннего ледохода, но затем дно реки углубили и очистили, и Шайтанка не беспокоила николопавловцев несколько лет.

– Для жителей села и дачников был развёрнут пункт временного размещения на базе центра культуры. Люди переждали там непогоду, с ними работали медики и психологи, – рассказал «Облгазете» глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.

Как сообщили в управлении МЧС по Свердловской области, стихия разрушила три дамбы, предназначенных для создания водоёмов в садоводческих товариществах в районе посёлка Вилюй. Люди оказались отрезаны от «большой земли». На эту территорию были отправлены две машины с девятью спасателями и плавсредствами. Из Вилюя спасатели эвакуировали 102 жителя.

Из-за дождя в округе пострадали муниципальные и региональные дороги. Так, селевой поток размыл дорожное полотно на трассе, соединяющей горноуральские сёла с Алапаевском и Нижним Тагилом. На дороге рядом с селом Шиловка образовались трещины, обнажились стойки дорожных ограждений. Утром 4 июля на трассе оставили движение транспорта по одной полосе, спустя несколько часов дорога была полностью перекрыта. Рейсы пассажирского транспорта отменены, грузовые машины отправились в объезд.

– Разработан план аварийно-восстановительных работ. Планируем обратиться с просьбой к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о привлечении средств из резервного фонда, – пояснил управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов.

Между тем прокуратура Свердловской области начала проверку по факту подтопления жилых домов и земельных участков в Николо-Павловском. В село выезжал прокурор Пригородного района Нижнего Тагила Владимир Березин, который контролирует работу администрации Горноуральского ГО по оказанию первой помощи пострадавшим. Надзорное ведомство организовало в сельской администрации работу мобильной приёмной, куда могут обращаться жители. Также запущена горячая линия для уральцев, пострадавших от подтоплений: 8 (3435) 41–79–56.

Улицы стали каналами

От проливного дождя пострадали и два других горнозаводских муниципалитета – Верхнесалдинский ГО и ГО Нижняя Салда. Из берегов вышли реки Иса и Салда. Нежданный паводок привёл к увеличению сброса на Исинской и Верхнесалдинской плотинах. В результате в Верхней Салде подтоплено порядка 50 домов и 70 дворов, эвакуировано около 120 человек. Оставшихся без крова людей разместили в местной гостинице.

Все строения на площадке Верхнесалдинского металлургического завода и вокруг неё оказались в воде по окна. На Верхнесалдинском пруду сорвало пешеходный мост, который соединял центральную часть города и микрорайон Малый Мыс.

В Нижней Салде стихия также оставила свои следы. Здесь подтоплены 32 дома, эвакуированы 55 человек. Наиболее пострадала дорога, ведущая к испытательному полигону НИИ Машиностроения. Кстати, речку, подтопившую трассу, тоже именуют Шайтанкой. Улицы в городах на реке Салде и в деревне Никитино в выходные стали похожими на каналы Венеции. Люди передвигались по ним на лодках.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева из детских оздоровительных лагерей «Лесная сказка» и «Тирус» в Верхней Салде эвакуированы 300 воспитанников.

Для борьбы с последствиями дождевого паводка в Верхнюю Салду из областной столицы направлена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Свердловской области. Салдинцам помогают справиться с водной стихией 66 спасателей и 13 единиц спецтехники, в том числе беспилотники для ведения мониторинга. На время подготовки материала оставались подтоплены 54 салдинских дома, 49 придомовых территорий и 30 садовых участков. Координирует действия спасателей на месте ЧП начальник главного .управления МЧС России по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев. Всего в ликвидации последствий дождевого паводка в регионе задействованы 273 человека и 73 единицы техники.

Прокуратурой также организована горячая линия в Верхней Салде по телефону: 8 (34345) 5–10–22

Испытание для крыш и трамваев

В Нижнем Тагиле улицы во время дождя также стали подводными. Испытания не выдержали и трамвайные пути. Грунт размыло на участке, соединяющем центр города с Вагонкой. Движение электротранспорта было остановлено поздним вечером 4 июля. Восстановительные работы велись до 4 часов ночи. В транспортную блокаду попали нижнетагильские садоводы. Из-за ливней разрушилось основание моста на Исинском тракте, и люди смогли ходить по нему только пешком. За два рабочих дня там сняли деформированные плиты и уплотнили основание. До проведения капитального ремонта переправа будет действовать с ограничением по тоннажу 4 тонны.

В садоводческих товариществах, пострадавших от воды, побывал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он обсудил с тагильчанами план действий по ликвидации последствий ливня.

- После того как вода сойдёт, будем отсыпать подтопленные участки дорог. Учитывая ситуацию, которая была в других регионах России, мы готовились заранее: прочистили все ливневые канализации и колодцы. Водоканал и дорожники отреагировали на все сигналы оперативно, – рассказал садоводам мэр.

Проблемой города стали пропускающие воду крыши. В диспетчерские аварийных служб шёл вал звонков. Ремонтных работ хватит теперь надолго.

– В воскресенье залило жильцов верхних этажей, по ступеням подъезда и стенам с электрощитками шли потоки воды. Мы сообщили о ситуации в аварийную службу Ленинского района, но до сих пор бригаду не видели. Сами запенили места протечек, и теперь думаем – а кто будет платить за ремонт в квартирах? – рассказали жители дома №48 по улице Ермака.

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Кстати Сильные ливни этим летом затопили Кубань и Крым. В Крыму реки дважды за полмесяца выходили из берегов: под воду уходили целые улицы, потоки воды сносили автомобили, не обошлось без жертв. Были затоплены пляжи, и купаться на большинстве из них до сих пор запрещено – это небезопасно. Больше всего пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район. Аналогичная ситуация – в Краснодарском крае, там сейчас в шести муниципалитетах действует режим ЧС. Власти обоих регионов подсчитывают ущерб от стихии.

Движение по пострадавшему от воды участку дороги откроют после восстановительных работ. Фото: пресс-служба ГЗО

Летнего паводка в Николо-Павловском не было с 2016 года, рассказывают жители прокуратуре. Фото: пресс-служба гзо