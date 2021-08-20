Из-за пожара в Марий Эл закрыли федеральную трассу и эвакуировали 660 человек

Тушение осложняется жаркой погодой и сильным ветром переменных направлений. Фото: ГУ МЧС России по Марий Эл

В Марий Эл бушует сильный природный пожар. В результате был закрыт для движения участок федеральной автодороги, а из санаториев и населённых пунктов эвакуировано 660 человек.

По данным Авиалесоохраны, площадь пожара в республике составляет порядка 120 гектаров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Марий Эл, в связи с угрозой распространения огня на посёлок Шап в Медведевском районе, спасатели эвакуировали местных жителей, а также постояльцев и персонал трёх санаториев.

Из Шапа и его окрестностей вывезли 634 человека, в том числе 423 ребёнка. Их на 12 автобусах доставили в здание Национальной президентской школы-интерната в Йошкар-Оле. Большинство детей переданы родителям и отправлены домой. 104 человека (из них 87 детей) были размещены в здании данной школы. Ещё 32 взрослых временно пребывают в детском военно-патриотическом лагере «Авангард». В центрах временного размещения работают медики и психологи, организовано питание.

Кроме того, было эвакуировано 26 жителей деревни Студёнка. Огонь уничтожил три неэксплуатируемые постройки на окраине. Природный пожар был локализован. Силами участников тушения проводится окарауливание и опашка деревни. На месте ЧП работают 45 человек, девять автоцистерн.

Кроме того, в связи с лесным пожаром перекрыто движение по федеральной автомобильной дороге Р176 «Вятка» с 41 по 86 км. Организован объезд. Его протяжённость составляет около 90 км. Всего к ликвидации возгорания привлечено 376 человек, 131 единица техники.

Наибольшее количество лесных пожаров в стране по-прежнему действует в Якутии - 36 очагов на площади, пройденной огнём 1 390 151 гектар. Дым от этих пожаров 7 августа ощутили жители Среднего Урала.

В то время, как в ряде регионов России бушуют лесные пожары, другие субъекты федерации страдают от наводнений, вызванных ливнями. Так, в Краснодарском крае ограничено движение на затопленном участке трассы Новороссийск — Керчь. В восьми населённых пунктах края остаётся подтоплено 250 частных домовладений и 610 придомовых территорий. Спасатели и шесть муниципалитетов продолжают функционировать в режиме «Чрезвычайная ситуация», сообщили в региональном управлении МЧС.

В связи с природными катаклизмами Президент России Владимир Путин 15 августа провёл совещание, на котором обсудил ликвидацию последствий подтоплений и природных пожаров.