Владимир Путин обсудил ликвидацию последствий подтоплений и природных пожаров в регионах России

Президент России провёл совещание с главами регионов и некоторых министерств. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл совещание, на котором обсудил ликвидацию последствий подтоплений и природных пожаров. Сейчас от наводнения страдают территории Крыма и Краснодарского края, а лесные пожары бушуют в Якутии.

В совещании приняли участие главы регионов, представители Администрации Президента, а также министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Владимир Путин отметил, что масштаб происшествий носит беспрецедентный характер. Президент отметил, что действовать нужно быстро и максимально эффективно.

"Конечно, главное – это сохранить жизни и здоровье людей, их имущество. В случае необходимости нужно подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых людей, женщин, особенно беременных женщин", - распорядился глава государства.

Также он обратил внимание на то, что в случае с пожарами необходимо максимально сохранить лесные богатства и организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов, обязательно организовать работу по спасению диких животных, насколько это возможно.

Кроме этого, Владимир Путин поручил принять план по восстановлению жилья и социальных объектов в пострадавших регионах.

Напомним, в следствии дождей в Краснодарском крае и Крыму оказались подтоплены более 1 300 домовладений и 1 700 придомовых территорий. Стихия не панирует останавливаться - к 16 августа выпадет около 140 мм осадков. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, без электричества остались порядка 108 тыс. человек. Также спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, в ПВР размещены 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей, сообщает ТАСС.

В Якутии по данным региональной МЧС на 14 августа действует 172 очага лесных пожаров на общей площади в 4 058 518,5 га, из них активного горения – 6 087 га, 12 очагов локализованы на площади более 91 тыс га. Угроз перехода на населенные пункты нет. В пятикилометровой зоне от населённых пунктов действует 13 очагов лесных пожаров на площади 385 343 га.