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29 августа 2021, 13:49

В Свердловской области горит более 7,8 тысячи гектаров леса

Горящий лес

Ситуацию осложняет сухая и ветреная погода.Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжаются лесные пожары. По обновлённым данным, сейчас горит около 7 814 гектаров леса.

 По данным департамента информполитики Свердловской области на утро 29 августа, на площади 7 814 гектаров действует 49 лесных пожаров, из них на площади 6 511 гектаров локализованы 34 возгорания.

Наиболее крупные пожары зафиксированы на территории Пышминского ГО ( 3 995 га) и Первоуральского ГО (1 184 га). Ликвидацией огня занимаются 925 человек из состава Авиалесоохраны и МЧС, задействовано 235 единиц техники, в том числе 33 пожарные машины,13 бульдозеров и 44 трактора.

На автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге и Ревде превышений максимально разовых ПДК по всем измеряемым веществам не зафиксировано.

Напомним, из-за лесных пожаров в регионе возбудили три уголовных дела.

Областная газета Свердловской области

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