Темы дня

Общество / Происшествия
1 сентября 2021, 12:36

В одном из пожаров в садовых товариществах Екатеринбурга погиб ребёнок

Следователь осматривает сгоревший дом, в котором погиб ребёнок

Предположительно, садовый дом вспыхнул после растопки бани. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В ночь на 1 сентября в Екатеринбурге произошли пожары сразу в трёх садовых товариществах. В СТ "Железнодорожник" на улице Воронина погиб ребёнок, ещё двое человек пострадали. Следователи начали проверку.

Предположительно, садовый дом вспыхнул после растопки бани.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, дом и надворные постройки на Воронина загорелись после 1:00. Площадь пожара составила 106 кв. м. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только к 4:00. Следователи выяснили, что в доме находоились отец и двое детей. Один из несовершеннолетних погиб. Двое пострадавших находятся в больнице.

"Следователями следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев инцидента, тело умершего ребёнка направлено на экспертизу для выяснения причины смерти. Совместно с сотрудниками МЧС и полиции устанавливаются точные очаг и причина возгорания, для чего также назначены необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Добавим, что этой ночью пожар также произошёл в СНТ "Энергостроитель". Там сгорело 10 садовых построек на площади 1000 кв. м. Кроме того, в коллективном саду на Сибирском тракте на площади 100 кв. м огонь уничтожил дом и надворные постройки.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.09.2021, 14:11 / Общество
В Нижнем Тагиле к 2023 году построят пять детсадов с ясельными группами
01.09.2021, 13:50 / Общество
Президент России поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний
01.09.2021, 13:38 / Общество
В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 18 368 человек
01.09.2021, 13:35 / Общество
На ЕКАДе построят надземный переход с подъёмниками
01.09.2021, 13:34 / Общество
В Свердловской области за сутки коронавирусом заболело 518 человек