В одном из пожаров в садовых товариществах Екатеринбурга погиб ребёнок

Предположительно, садовый дом вспыхнул после растопки бани. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В ночь на 1 сентября в Екатеринбурге произошли пожары сразу в трёх садовых товариществах. В СТ "Железнодорожник" на улице Воронина погиб ребёнок, ещё двое человек пострадали. Следователи начали проверку.

Предположительно, садовый дом вспыхнул после растопки бани.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, дом и надворные постройки на Воронина загорелись после 1:00. Площадь пожара составила 106 кв. м. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только к 4:00. Следователи выяснили, что в доме находоились отец и двое детей. Один из несовершеннолетних погиб. Двое пострадавших находятся в больнице.

"Следователями следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев инцидента, тело умершего ребёнка направлено на экспертизу для выяснения причины смерти. Совместно с сотрудниками МЧС и полиции устанавливаются точные очаг и причина возгорания, для чего также назначены необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Добавим, что этой ночью пожар также произошёл в СНТ "Энергостроитель". Там сгорело 10 садовых построек на площади 1000 кв. м. Кроме того, в коллективном саду на Сибирском тракте на площади 100 кв. м огонь уничтожил дом и надворные постройки.