За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти на 3500 гектаров

В этом году огонь уничтожил в пять раз больше лесов, чем в прошлом. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами. За сутки уральские спасатели ликвидировали почти 3 500 гектаров возгорания.

Огнеборцы справились с 12 пожарами на площади 3 490,8 га. Из них 2 675 га - крупное возгорание в районе посёлка Крутоярского, которое действовало с 20 августа, ещё 550 га были охвачены огнём в районе посёлка Аять.

По данным департамента информполитики Свердловской области, на территории региона действуют 29 лесных пожаров на площади 4 112,9 га. При тушении огня задействованы 450 человек, 146 единиц техники. Угрозы распространения пожаров на населённые пункты и объекты экономики нет.

Сегодня борты уральской авиабазы сделают облёты по Серовскому, Свердловскому, Алапаевскому, Тавдинскому и Тугулымскому маршрутам.

На территории Свердловской области продолжает действовать противопожарный режим. В 29 муниципалитетах по-прежнему ограничен доступ граждан в лес.

Напомним, накануне было принято решение о том, что свердловские спасатели получат по 50 тысяч рублей за ликвидацию природных пожаров. Деньги получат 1,7 тысячи человек. Средства выделят из резервного фонда правительства Свердловской области.