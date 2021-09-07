Свердловские спасатели получат по 50 тысяч рублей за ликвидацию природных пожаров

Все лесные пожары в Свердловской области локализованы. Фото: Галина Соловьёва

Денежные средства на премирование работников Уральской авиабазы и лесничеств будут выделены из резервного фонда правительства Свердловской области. По 50 тысяч рублей получат 1,7 тысячи человек, задействованных в этом году в ликвидации лесных пожаров.

Средний Урал летом 2021 года охватили масштабные природные пожары. Из-за огня перекрывали федеральную трассу Р242, эвакуировали дачников из СНТ и пациентов ковид-госпиталя в Первоуральске. Смог от пожаров накрывал многие города Свердловской области. Предварительная сумма ущерба составляет более 52 млн рублей.

"Ежегодно у нас происходят пожары, и этот год не стал исключением. Особенно жаркое лето, было почти в два раза меньше дождей, по сравнению с летними месяцами прошлых лет, и пожаров было в пять раз больше. Сегодня абсолютно все пожары локализованы", - приводит департамент информполитики области слова главы региона.

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С начала года общая площадь лесных пожаров в УрФО составила 337 тысяч гектаров.