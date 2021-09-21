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21 сентября 2021, 07:42

В столице Урала зажгли свечи в память о погибших при стрельбе в Пермском университете

Свеча памяти

От рук стрелка в Перми погибли шесть человек. Фото: Ельцин Центр

На медиафасаде Ельцин Центра вечером 20 сентября и в ночь на 21-е горела свеча в память о погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете. От рук стрелка погибли шесть человек. Ещё 28 пострадали, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

"Пермь 20/09. 2021. Скорбим", - появилась надпись на фасаде Ельцин Центра в Екатеринбурге. Ранее большая свеча на медиафасаде здания появлялась также в память по погибшим при стрельбе в школе в Казани (в мае этого года).

Напомним, что пемским стрелком оказался студент вуза Тимур Бекмансуров. Во время задержания он был ранен и сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии после операции. Злоумышленник владел оружием законно с мая этого года. Все необходимые документы он оформил до того, как вступил в силу новый закон, ужесточающий медосмотр и требования для кандидатов на получение оружия.

21 сентября объявлено в Перми днём траура. На место трагедии прибыли глава федерального Минздрава Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Самолёт Ил-76 и вертолёт Ми-8 МЧС России доставили медиков и необходимое спецоборудование. Ход расследования трагедии – на контроле Генеральной прокуратуры РФ.

Областная газета Свердловской области

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