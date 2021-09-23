На Среднем Урале ФСБ задержала 15 членов террористического сообщества

ФСБ провели 3 спецоперации. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области выявили членов террористического сообщества. За три спецоперации силовики задержали 15 человек.

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области установили, что два уроженца одной и стран Центральной Азии организовали террористическое сообщество и пропагандировали идеи терроризма среди соотечественников. Под воздействием вербовки, три мигранта присоединились к ячейке. При организации терактов они планировали использовать взрывчатку и холодное оружие, сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате проведённых в сентябре 2021 года трёх спецопераций при силовой поддержке подразделений специального назначения ФСБ России задержаны пятнадцать членов террористического сообщества, из незаконного оборота изъято аммиачно-селитренное взрывчатое вещество общей массой порядка трёх килограммов", - говорится в сообщении. Уточняется, что взрывчатку участники организации изготовили самостоятельно.

В отношении пятерых задержанных возбуждено три уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями:

205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности");

("Содействие террористической деятельности"); 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма");

("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма"); 205.4 УК РФ ("Организация террористического сообщества и участие в нём");

("Организация террористического сообщества и участие в нём"); 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств");

("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"); 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств").

Их заключили под стражу. Ещё десятерых иностранцев депортировали из России и закрыли въезд на территорию страны на различные длительные сроки.

Напомним, ещё накануне вИнтернете распространилась информация, что в Екатеринбурге задержаны гражданине России и четверо выходцев из Таджикистана, являющиеся приверженцами идеологии запрещённого в России террористического движения "Талибан". Злоумышленники готовили теракты. В пресс-службах УМВД России по Екатеринбургу и управления Росгвардии по Свердловской области сообщали "ОГ", что им ничего не известно о задержании вероятных сторонников террористов.