Водитель пожарной машины спас из огня двоих детей и их мать в Свердловской области

Пожар произошёл в частном доме. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области водитель пожарной машины спас из пожара женщину и её двоих детей. Он во внерабочее время шёл из магазина и увидел огонь.

Инцидент произошёл 24 сентября на улице Советской в городе Михайловске. Огнём были охвачены жилой дом и надворные постройки, всего 216 кв.м.

Антон Сутугин, водитель пожарной машины, в свой выходной выходил из магазина и увидел дым. Он сел в машину и подъехал к месту пожара. Огонь уже перекидывался на жилые комнаты.

"Из открытого окна дома был слышен детский плач. Андрей Витальевич через оконный проём проник внутрь дома и увидел неподалёку от окна на полу двух лежащих детей и их мать. Водитель автоцистерны вытащил всех жителей горящего дома на улицу и проводил их в личный автомобиль", - говорится в сообщении пресс-службы

Когда приехала скорая помощь, мужчина передал спасённых детей и женщину врачам. По данным спасателей, в доме находились газовые баллоны. Вскоре один из них взорвался.

Сейчас руководство управления МЧС России по Свердловской области рассматривает вопрос о представлении Андрея Сутугина к награде ведомства.

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