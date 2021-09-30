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30 сентября 2021, 16:44

Прокуратура выявила нарушения в работе "Уральских авиалиний" после инцидента с ребёнком-инвалидом

Самолёт

Инцидент произошёл с уральским авиаперевозчиком. Фото: Евгения Скачкова

Уральская транспортная прокуратура завершила проверку по факту отказа в авиаперевозке ребёнка-инвалида в специальном кресле. Она выявила нарушения в работе "Уральских авиалиний".

Прокуратура установила, что женщина, при покупке билетов на рейс Симферополь - Екатеринбург, оплатила услугу "Сопровождение и помощь при посадке на борт воздушного судна". Во время посадки старший бортпроводник запретил женщине с ребёнком-инвалидом проходить в самолёт со специальным креслом.

"Таким образом, в нарушение Воздушного кодекса Российской Федерации авиакомпанией не приняты меры к обеспечению условий перевозки ребёнка-инвалида. Прокуратурой генеральному директору авиакомпании "Уральские авиалинии" внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В транспортной прокуратуре добавили, что за рассмотрением акта установлен необходимый контроль.

Напомним, инцидент произошёл в начале сентября. Случай оказался резонансным, потому что из Екатеринбурга в Симферополь семья летела той же компанией и тогда такой проблемы не возникло, мальчик был в своём кресле.

Областная газета Свердловской области

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