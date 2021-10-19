В Свердловской области зарегистрировали более 2000 ДТП с пешеходами

В Свердловской области в ДТП пострадали более 500 человек. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за девять месяцев с начала 2021 года произошло более 2000 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 59 пешеходов, более 500 человек получили травмы различной степени тяжести.

Большая часть ДТП с наездом на пешеходов произошла по вине водителей. В них погибли 18 человек, 323 – были травмированы Инспекторы призывают автомобилистов и пешеходов быть внимательными и соблюдать требования ПДД.

В УГИБДД по Свердловской области предупредили об усиленных рейдах на пешеходных переходах с 19 по 21 октября.

"Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с требованиями ПДД, пешеходы имеют преимущество при переходе проезжей части по пешеходным переходам. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость и даже остановиться, чтобы пропустить людей. Пешеходам следует осознавать опасность, которой они подвергают себя, перебегая дорогу в неположенном месте, не убедившись в безопасности перехода, отсутствии транспортных средств. Для безопасного перехода необходимо использовать перекрестки и пешеходные переходы. Велосипедистам при пересечении дороги необходимо спешиваться и переходить дорогу пешком, ведя велосипед рядом. При движении в темное время суток на одежде и аксессуарах пешеходов должны быть световозвращающие элементы", - напомнили в ГИБДД.

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