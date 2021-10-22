Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Серовском тракте, ещё один - скончался

Известны фамилии пострадавших. Фото: предоставлено В. Н. Горелых

На Урале пассажирский автобус съехал с трассы и перевернулся. Один человек погиб, восемь - получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщил "Облгазете" глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ДТП произошло в районе 213-го км автодороги "Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов", около шести часов утра.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства марки «Ивеко», мужчина 59 лет, гражданин Азанов не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левую сторону, где опрокинулся. В результате один пассажир погиб, его личность сейчас устанавливается, мужчину от сильного удара выбросило из салона. Ещё 8 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Двое в больницу Красноуральска, шестеро – в медицинское учреждение Нижней Туры. Один из пассажиров находится в реанимации", - рассказал полковник Горелых.

На место аварии выехали руководители Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и территориального ОВД, для выяснения точных обстоятельств происшествия.

Валерий Горелых добавил, что сведения о раненых пассажирах уже установлены. Это жительница Краснотурьинска 1961 года рождения по фамилии Скопина, её дочь Алёна 1981 года рождения. Также пострадали житель Серова Кравченко 1989 года рождения. Долгушева 1984 года рождения, жительница Екатеринбурга. Гражданин Бабаев 2000 года рождения, житель Карпинска Бидонько 1982 года рождения и гражданин Краснотурьинска Пиранов 1993 года рождения. Заказной автобус направлялся из Серова в Екатеринбург.

На момент ДТП водитель провёл за рулём два часа. В момент ЧП дорога была мокрая, но не скользкая. Движение на участке, где произошла авария, не затруднено. По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное процессуальное решение. Сотрудники ДПС отрабатывают различные версии случившегося.

Напомним, что в ночь на 22 октября по всей Свердловской области прошёл снегопад.