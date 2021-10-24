В Калмыкии в ДТП с автобусом погибло пять человек, ещё восемь пострадали

Лобовое столкновение произошло в автобусом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Калмыкия

В Калмыкии произошло ДТП с участием "Камаза" и пассажирского автобуса. В результате погибло пять пассажиров, включая одного ребёнка, ещё восемь человек пострадали.

Инцидент произошёл в ночь на 24 октября в 2 часа ночи по местному времени. На 245 км федеральной трассы Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" произошло лобовое столкновение грузовика "Камаз" и пассажирского автобуса "Неоплан", который ехал по маршруту "Махачкала - Санкт-Петербург", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Калмыкии.

"В автобусе находилось 28 человек. Погибло 5 человек, из них 1 ребёнок (все пассажиры автобуса), 8 пострадавших, с травмами различной степени тяжести. На месте ДТП розлива ГСМ и возгорания нет. Администрацией Яшкульского района предоставлен автобус для перевозки остальных (не пострадавших) пассажиров автобуса в придорожное кафе", - говорится в сообщении ведомства.

В кафе был развёрнут пункт временного размещения. Спасатели работали совместно с ГИБДД, медициной катастроф, администрацией района, сотрудниками Центра гражданской защиты. Органы внутренних дел проводят проверку.

Напомним, в пятницу в Свердловской области восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Серовском тракте, ещё один - скончался.

Добавлено в 10:49: Количество погибших увеличилось до шести, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Юрия Кикенова.