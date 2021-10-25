Два человека пострадали в результате хлопка газа в Екатеринбурге

Предварительно установлено, что хлопок произошёл при розжиге духовки. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по факту хлопка газа в пятиэтажке на Московской, 48 а. В результате двое пострадавших 1994 и 2001 годов рождений получили ожоги, их госпитализировали.

Предварительно установлено, что хлопок накануне вечером произошёл при розжиге духовки. Общедомовое имущество не пострадало, последующего возгорания в квартире не произошло.

"Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. В ходе надзорных мероприятий будет установлено, когда проверялось газовое оборудование специалистами специализированной организации, а также будет дана оценка деятельности управляющей компании. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что на прошлой неделе взрыв произошёл в котельной на Гурзуфской. Пострадавших не было.