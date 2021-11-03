Самолёт Ан-12 потерпел крушение в Иркутской области, есть жертвы

Сегодня в Иркутской области потерпел крушение самолёт Ан-12. На борту находилось семь человек.

На месте крушения уже обнаружены останки пяти погибших, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что воздушное судно эксплуатировала белорусская авиакомпания "Гродно". Причинами происшествия могли стать погодные условия или техническая неисправность. На месте ЧП работают 110 человек и около 60 единиц техники.

Ранее "Облгазета" рассказывала о крушении самолёта в Татарстане. Подробности читайте тут.