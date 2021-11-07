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Общество / Происшествия
7 ноября 2021, 17:12

В Свердловской области нашли и обезвредили гранату

Граната в руке

Граната представляла опасность для населения. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области нашли гранату. Находка была сделана на берегу пруда в посёлке Павда Новолялинского городского округа.

На место находки выехали сотрудники группы разминирования нижнетагильского ОМОН территориального управления Росгвардии.

"Специалисты установили, что найденным предметом является ручная осколочная граната со следами глубокой коррозии. Обнаруженный боеприпас представлял опасность для окружающих. С соблюдением необходимых мер безопасности находка была уничтожена", - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Напомним, летом в Свердловской области нашли мину со взрывателем. Опасный предмет обнаружили местные жители на берегу реки Ирбит.

Областная газета Свердловской области

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