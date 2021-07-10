На берегу реки Ирбит нашли мину, угрожающую населению

Поскольку мина представляла угрозу для населения, её вывезли и уничтожили с соблюдением мер безопасности. Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

В Свердловской области нашли мину со взрывателем. Опасный предмет обнаружили местные жители на берегу реки Ирбит.

Сотрудники ОМОН свердловского Управления Росгвардии выяснили, что это 82-мм миномётная мина со взрывателем, покрытая глубокой коррозией. Поскольку она представляла угрозу для населения, её вывезли и уничтожили с соблюдением мер безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Уральцы нередко сообщают правоохранителям об опасных находках. Чаще всего специалисты сталкиваются с муляжами или учебными гранатами, однако бывают и находки, угрожающие безопасности людей. Так, в феврале в гараже жителя Каменского ГО нашли настоящую боевую гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ-2 и 77 патронов от нарезной малокалиберной винтовки. В июне жители Тугулымского района обнаружили гранату на берегу реки Липка. На этой неделе в Кировграде строители обнаружили сразу 27 миномётных мин.