Гранату нашли в Тугулымском районе на берегу реки

Росгвардейцы периодически выезжают по подобные вызовы. Однако чаще всего специалисты сталкиваются с муляжами или учебными гранатами. Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

Жители Тугулымского района обнаружили гранату на берегу реки Липка. На место выезжали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области.

Специалисты изучили опасную находку и подтвердили, что это граната со следами глубокой коррозии.

"С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был вывезен и уничтожен", - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Жители Среднего Урала нередко сообщают правоохранителям об опасных находках. Чаще всего специалисты сталкиваются с муляжами или учебными гранатами. Так, в апреле этого года в Нижнем Тагиле в подъезде жилого дома обнаружили учебную гранату. А в феврале - в гараже жителя Каменского ГО - нашли настоящую боевую гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ-2 и 77 патронов от нарезной малокалиберной винтовки".