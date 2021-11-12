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12 ноября 2021, 10:56

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии без воды остались детсад и общежитие

детский сад

Без коммунального блага остался и детский сад на Армавирской, 31. Фото: Нина Георгиева.

В микрорайоне Завокзальный Екатеринбурга устраняют коммунальную аварию. Движение транспорта на улице Артинской (от Армавирской до Мастеров) закрыто.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе ЕМУП "Водоканала", ограничения продлятся до 14 ноября (воскресенье). Объезд организован через пер. Мельковский и ул. Армавирскую.

Изданию уточнили, что авария произошла на участке водопровода диаметром 200 миллиметров по адресу ул. Артинская, 31. Там расположено общежитие Социально-профессионального лицея "Строитель". Здание осталось без воды.

Без коммунального блага остался и детский сад на Армавирской, 31. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться круглосуточно с привлечением автокрана, экскаватора, самосвала и аварийной машины.

Ранее стало известно, что проезд по улице Артинской закроют почти на весь декабрь.

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Областная газета Свердловской области

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