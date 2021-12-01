Сильный ветер повалил дуб, посаженный Иваном Тургеневым почти 200 лет назад

Шквалистый ветер вырвал из земли знаменитый Тургеневский дуб. Фото: с сайта музея-заповедника И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново".

В Орловской области шквалистый ветер вырвал и повалил Тургеневский дуб. Классик русской литературы посадил дерево 198 лет назад.

О несчастье с главной природной реликвией музея-заповедника великого русского писателя "Спасское-Лутовиново" сообщили в пресс-службе правительства этого региона. 30-метровое дерево из земли вырвал ураганный ветер, достигавший в тот момент 30 м/с. ЧП произошло накануне, в последний день ноября.

"К огромному сожалению, наш любимец 198-летний красавец-дуб не смог противостоять стихии, - приводит пресс-служба региона слова губернатора Орловской области Андрея Клычкова. - Оказывается, деревья, даже самые величественные и сильные, могут так же внезапно уходить, как и люди".

Руководитель региона добавил, что ежегодно более 100 тысяч россиян и жителей других стран стремились приехать сюда и поклониться дереву, посаженному Иваном Тургеневым, и тем самым ощутить себя в атмосфере "золотого века" русской культуры. По его мнению, необходимо найти решение и увековечить память знаменитого Тургеневского дуба. Что особенно важно, поскольку в следующем году Музей-заповедник И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" отметит вековой юбилей.

Кстати, дуб - современник русского классика занял первое место в конкурсе "Лучшее дерево в России - 2021".

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