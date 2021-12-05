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5 декабря 2021, 17:50

В Екатеринбурге спасатели вытащили рыбака с тонкого льда городского пруда

Мужчина и спасатели на льду

Мужчина сидел и рыбачил. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге спасатели эвакуировали с тонкого льда мужчину. Его заметили горожане и обратились в МЧС.

Спасатели незамедлительно выдвинулись после сообщения екатеринбуржцев. Мужчина, о котором сообщалось, неподвижно сидел на льду, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Прибыв на место, спасатели облачились в спецкостюмы, а для страховки на тонком льду взяли с собой спасательную верёвку. Добравшись до мужчины, они выяснили, что это – любитель подлёдного лова. Спасатели разъяснили мужчине, что находиться на льду, тем более в столь нетипично-тёплую для декабря погоду – крайне опасно и сопроводили его на берег", - говорится в сообщении ведомства..

Напомним, ранее МЧС предупреждали, что выходить на тонкий лёд - опасно для жизни.

Областная газета Свердловской области

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