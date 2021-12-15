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15 декабря 2021, 08:00

В Екатеринбурге ночью сгорел Volkswagen Polo

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

Volkswagen Polo сгорел полностью на площади 6 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 15 декабря загорелся автомобиль Volkswagen Polo. Инцидент произошёл на пр. Космонавтов.

Сообщение о возгорании иномарки поступило в диспетчерскую в 3:54. На место происшествия выезжали 11 спасателей на двух спецмашинах.

"Они потушили огонь в течение трёх минут, однако автомобиль спасти не удалось. Volkswagen Polo сгорел полностью на площади 6 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что прошлой ночью в Нижней Салде сгорели дом, автомобиль и мотоцикл.

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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