В Екатеринбурге ночью сгорел Volkswagen Polo

В Екатеринбурге в ночь на 15 декабря загорелся автомобиль Volkswagen Polo. Инцидент произошёл на пр. Космонавтов.
Сообщение о возгорании иномарки поступило в диспетчерскую в 3:54. На место происшествия выезжали 11 спасателей на двух спецмашинах.
"Они потушили огонь в течение трёх минут, однако автомобиль спасти не удалось. Volkswagen Polo сгорел полностью на площади 6 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, что прошлой ночью в Нижней Салде сгорели дом, автомобиль и мотоцикл.
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