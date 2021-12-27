Названы девять самых аварийных мест в Екатеринбурге

На перекрёстке 8 Марта – Большакова произошло 3 ДТП. Фото: Галина Соловьёва.

Жителям и гостям Екатеринбурга рассказали о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий в городе. По итогам года в список вошли девять участков.

Как рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Вадим Буйдалин в ходе пресс-конференции, по каждому участку Госавтоинспекцией совместно с городскими властями проводятся необходимые мероприятия.

В перечень вошли:

Владимира Высоцкого, 5;

8 Марта – Большакова;

Бардина, 31;

Краснофлотцев, 32;

Титова, 17;

16-й километр Сибирского тракта;

8 Марта, 110;

Таватуйская – пер. Теплоходный;

Уральская – Учителей.

Подробнее представитель ГИБДД остановился на регулируемом перекрёстке 8 Марта – Большакова, где произошло более трёх аварий. Чтобы сократить число происшествий, там изменили режим работы светофора, развели встречные потоки. Это, по словам Вадима Буйдалина, усложнило ситуацию, но обеспечило безопасность.

Ранее стало известно на каких перекрёстках Екатеринбурга установят камеры.