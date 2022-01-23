В Екатеринбурге на парковке сгорели четыре автомобиля

Пожар произошёл ранним утром. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Ранним утром на одной из парковок Екатеринбурга сгорели четыре машины. Ещё у одной пострадал кузов.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу в 05:02. Возгорание произошло на парковке в переулке Выездном. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"На площади 20 кв. м сгорели легковые автомобили Audi A7, Audi, Škoda Octavia, Volkswagen Polo, поврежден кузов автомобиля Lada Largus", — говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники, девять человек личного состава.

Напомним, накануне в центре города были замечены более десяти пожарных машин. Они приехали на вызов к офисному зданию, но в итоге сигнал о возгорании оказался ложным.