В Екатеринбурге автобус насмерть сбил пешехода

Погибший решил показать друзьям, как можно перейти дорогу вне пешеходного перехода, что и привело к печальным последствиям. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге автобус с пассажирами наехал на пешехода на ул. Реактивной, в районе дома № 128. 34-летний мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Установлено, что мужчина вышел на дорогу вне пешеходного перехода. Он начал останавливать машину на дальней полосе и не заметил автобус, который ехал сзади со скоростью 50 км/ч. Водитель автобуса Isuzu пояснил, что увидел пешехода за 15 метров, но затормозить не успел. И даже то, что он вывернул руль вправо, не спасло мужчину. В салоне в этот момент находились 15 пассажиров, никто не пострадал.

Приятель погибшего пешехода, пояснил, что они были в состоянии алкогольного опьянения и шли с компанией в магазин за добавкой. Погибший решил показать друзьям, как можно перейти дорогу вне пешеходного перехода, что и привело к печальным последствиям.

Полицейские провели необходимые замеры и составили процессуальные документы. По факту ДТП проводится расследование.

"Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. При движении по краю проезжей части идти нужно навстречу движению ТС. При движении в тёмное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы, позволяющие обозначить пешехода на дороге на значительном расстоянии", — напомнили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.

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