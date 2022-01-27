ЕТК восстановила теплоснабжение после аварии в Пионерском посёлке

Ремонтные работы завершились около 19:00. Фото: Павел Ворожцов

В 30 домах Пионерского посёлка в Екатеринбурге восстановили теплоснабжение. Сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании в ходе ремонтных работ заменили 6 метров изношенного участка теплопровода диаметром 700 мм.

Всего для ликвидации аварии привлекались 20 специалистов и 4 единицы спецтехники. Ремонтные работы завершились около 19:00.

Как сообщает пресс-служба ЕТК, благодаря отсутствию морозов, температура в квартирах не успела опуститься ниже нормативных 20 градусов. Сообщение об аварии на ул. Уральской появилось сегодня утром.

Напомним, в начале недели на ЖБИ также произошла коммунальная авария. Из-за разлива воды между остановками "Каменные палатки" и "Новгородцевой" встало движение трамваев.