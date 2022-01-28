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28 января 2022, 09:54

На Урале в ДТП с фурой пострадала мать с тремя детьми

ДТП

В момент столкновения в машине также находились три ребёнка и их мать. Фото: Алексей Кунилов

На 315-м километре трассы Пермь — Екатеринбург произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль Chevrolet Aveo выехал на встречку и столкнулся с фурой DAF.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель легковушки погиб. В момент столкновения в ней также находились три ребёнка и их мать. Они все госпитализированы.

На месте работают автоинспекторы. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Очевидцем происшествия стал фотокорреспондент "ОГ". Он сделал несколько снимков аварии.

Фото: Алексей Кунилов

Движение на участке трассы затруднено.

Фото: Алексей Кунилов

На месте также находятся сотрудники МЧС.

Фото: Алексей Кунилов

Ранее стало известно, что сегодня в 4 утра на 246-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень столкнулись два грузовика. Есть погибшие.

Областная газета Свердловской области

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На Урале в ДТП с фурой пострадала мать с тремя детьми