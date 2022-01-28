На Урале в ДТП с фурой пострадала мать с тремя детьми

На 315-м километре трассы Пермь — Екатеринбург произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль Chevrolet Aveo выехал на встречку и столкнулся с фурой DAF.
Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель легковушки погиб. В момент столкновения в ней также находились три ребёнка и их мать. Они все госпитализированы.
На месте работают автоинспекторы. Они выясняют обстоятельства случившегося.
Очевидцем происшествия стал фотокорреспондент "ОГ". Он сделал несколько снимков аварии.
Движение на участке трассы затруднено.
На месте также находятся сотрудники МЧС.
Ранее стало известно, что сегодня в 4 утра на 246-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень столкнулись два грузовика. Есть погибшие.