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Общество / Происшествия
7 февраля 2022, 10:21

Генпрокуратура предложила разработать критерии немотивированной агрессии собак

Собаки

В Свердловской области только за январь 2022 года произошло несколько десятков инцидентов с бродячими собаками. Фото: Павел Ворожцов

Генпрокуратура РФ отреагировала на участившиеся случаи нападения собак на людей в регионах. В надзорном органе предложили разработать критерии "немотивированной агрессии" бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации.

"Неопределение единых критериев немотивированной агрессивности безнадзорных животных, которые, согласно законодательству, не подлежат возврату в места обитания после проведения стерилизации и вакцинации, препятствует принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан", — сообщили РИА Новостям в ведомстве.

Генпрокуратура также поддерживает идею наделить регионы правом устанавливать дополнительные требования к владельцам собак. Речь идёт о проекте поправок в 498-й закон (об ответственном обращении с животными), который даст властям на местах право вводить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Напомним, что за последнее время в регионах России зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на жителей, в том числе со смертельным исходом. В Свердловской области только за январь 2022 года произошло несколько десятков инцидентов с бродячими собаками. Губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам лично ознакомиться с ситуацией в приютах для бездомных животных и организовать отлов бродячих собак. Главы муниципалитетов должны будут выполнить поручение в течение двух недель.

Отдельно Евгений Куйвашев обратился к мэрам Серова, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Североуральска и Красноуфимска, откуда чаще всего поступают жалобы на бездомных собак. Губернатор подчеркнул, что главы этих городов будут отчитываться лично.

Областная газета Свердловской области

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