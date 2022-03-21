В Екатеринбурге в ДТП со скорой пострадали пешеходы

Сегодня утром на перекрёстке улиц Крауля — Мельникова произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Есть пострадавшие.
По данным отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, скорая ехала на вызов с включёнными звуковыми и световыми сигналами по улице Мельникова. При проезде перекрёстка данной улицы с Крауля машина столкнулась с Mitsubishi Lancer.
После удара легковушка въехала в ограждение и дорожный знак, которые упали на двух пешеходов. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД.
Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося и количество пострадавших.
Ранее Госавтоинспекция Свердловской области напомнила об особенностях управления в межсезонье. Водителей просят ограничить поездки по трассам во время снегопада.