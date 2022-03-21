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Общество / Происшествия
21 марта 2022, 11:55

В Екатеринбурге в ДТП со скорой пострадали пешеходы

скорая помощь

Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося и количество пострадавших. Фото: ИА "Ночные новости"

Сегодня утром на перекрёстке улиц Крауля — Мельникова произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Есть пострадавшие.

По данным отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, скорая ехала на вызов с включёнными звуковыми и световыми сигналами по улице Мельникова. При проезде перекрёстка данной улицы с Крауля машина столкнулась с Mitsubishi Lancer.

Фото: ИА "Ночные новости"

После удара легковушка въехала в ограждение и дорожный знак, которые упали на двух пешеходов. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД.

Фото: ИА "Ночные новости"

Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося и количество пострадавших.

Фото: ИА "Ночные новости"

Ранее Госавтоинспекция Свердловской области напомнила об особенностях управления в межсезонье. Водителей просят ограничить поездки по трассам во время снегопада.

Областная газета Свердловской области

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