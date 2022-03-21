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Общество / Происшествия
21 марта 2022, 16:13

Число пострадавших в ДТП со скорой в Екатеринбурге увеличилось до 7

ДТП

В результате аварии пострадали семь человек: водитель и два медицинских работника скорой, водитель и пассажир Mitsubishi Lancer, а также два пешехода. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге число пострадавших в ДТП с Mitsubishi Lancer и машиной скорой помощи увеличилось до 7. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения.

Сотрудники полиции установили, что за рулём легковушки находился 24-летний мужчина. Он пояснил, что не видел автомобиль скорой медицинской помощи и не слышал звуковые сигналы. В результате аварии пострадали семь человек: водитель и два медицинских работника скорой, водитель и пассажир Mitsubishi Lancer, а также два пешехода.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает водителям и пешеходам о необходимости предоставления преимущества в движении транспортным средствам с включенными спецсигналами. При приближении спецтранспорта водители должны принять крайнее правое положение на проезжей части, при необходимости остановиться и пропустить его.

Областная газета Свердловской области

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