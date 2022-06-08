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8 июня 2022, 14:45

На территории оздоровительного центра в Екатеринбурге горели бани

горит баня

Площадь пожара составляет 80 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на территории оздоровительного центра, расположенного на улице Кизеловской, произошел пожар. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 13:25.

Горели две бани. Посетителей в момент возгорания не было. Информации о пострадавших не поступало, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Изначально сообщалось, что существует угроза распространения огня на соседние строения и жилые дома. Однако к 14:24 пожар был локализован. Его площадь составляет 80 квадратных метров.

Уточняется, что в тушении пожара участвуют 17 человек личного состава и 6 единиц техники.

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Областная газета Свердловской области

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