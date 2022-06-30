В Екатеринбурге автобус сбил ребенка на самокате

Фото: ИА "Ночные Новости"

Сегодня в Екатеринбурге на остановке общественного транспорта "Контрольная" произошло ДТП с участием автобуса и ребенка на самокате.

Фото: ИА "Ночные Новости"

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе городского УМВД, водитель автобуса маршрута № 37 допустил наезд на девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате. Ребенка госпитализировали. Состояние здоровья пострадавшей и подробности ДТП уточняются.

Фото: ИА "Ночные Новости"

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Фото: ИА "Ночные Новости"

Напомним, сегодня замначальника регионального УГИБДД Денис Колясников рассказал в ходе пресс-конференции, что за последние полгода в регионе произошло 132 ДТП с участием детей.