В Екатеринбурге автобус сбил ребенка на самокате

Сегодня в Екатеринбурге на остановке общественного транспорта "Контрольная" произошло ДТП с участием автобуса и ребенка на самокате.
Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе городского УМВД, водитель автобуса маршрута № 37 допустил наезд на девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате. Ребенка госпитализировали. Состояние здоровья пострадавшей и подробности ДТП уточняются.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Напомним, сегодня замначальника регионального УГИБДД Денис Колясников рассказал в ходе пресс-конференции, что за последние полгода в регионе произошло 132 ДТП с участием детей.