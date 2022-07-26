В Асбесте утонул ребенок

Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка. Фото: СКР по Свердловской области

Мальчик 2009 года рождения утонул, пытаясь найти в воде свои очки. Трагедия произошла на реке Рефт в Асбесте.

Предварительно установлено, что накануне днем местный житель с внуком и внучкой ходили на рыбалку. Возвращаясь домой, дети решили искупаться. В какой-то момент мальчик потерял очки и стал их искать. После очередного погружения в воду он не вынырнул. Его тело достали спасатели.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, сейчас устанавливаются обстоятельства гибели ребенка. Организовано проведение процессуальной проверки.

"Мальчик плавать не умел, поэтому находившийся с ним взрослый родственник разрешил купаться только рядом с берегом, где мелко. Но подросток в поисках пропавших очков отошел на расстояние 7 метров от берега, а там начинается резкий обрыв, после чего мальчик тут же ушел под воду. Вызванная на место ЧП неотложка констатировала смерть", — рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Читайте также:

В Свердловской области на водоемах погибли больше 30 человек.