По факту смертельного ДТП в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

Сейчас специалисты ведут сбор доказательств. Фото: группа "Тагильский спасатель" в соцсети "ВКонтакте"

В Нижнем Тагиле после аварии с пятью погибшими возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел сегодня ночью.

Как ранее писала "Областная газета", на перекрестке улиц Газетной и Октябрьской Революции столкнулись угнанная подростком Hyundai Accent и машина скорой помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек, в том числе несовершеннолетние. За жизнь двоих пострадавших сейчас борются врачи.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области, по данному факту следственным отделом по Тагилстроевскому району города возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД лицом без прав, повлекшее по неосторожности смерть двух или более граждан.

Сейчас специалисты ведут сбор доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Также планируется выяснить причины и условия, которые привели к трагедии.