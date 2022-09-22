Пробывшего 4 дня в тайге пенсионера спасли свердловские поисковики

Пенсионера нашли раздетым и без обуви. Фото: пресс-служба СРОО ДПСО "Прорыв"

Поисковики свердловского отряда "Прорыв" нашли и спасли пенсионера, который 4 дня пробыл в тайге. Мужчина уехал на дрезине на рыбалку и пропал.

За помощью к поисковикам обратились сотрудники полиции Алапаевского района, сообщает пресс-служба отряда на официальной странице во "ВКонтакте". Добровольцы не стали откладывать экспедицию и отравились в таежную местность, преодолев около 350 километров.

В 20 километрах от населенного пункта, где проживал пенсионер, поисковики обнаружили дрезину и брошенную удочку. Отрабатывалась версия, что рыбак мог встретить медведя, испугаться и убежать. Обследования местности результата не дали. Члены отряда решили расширить территорию поиска, разделившись на группы. В ходе изучения были обнаружены человеческие следы, расположенные в хаотичном порядке. Поисковикам удалось определить, что человек передвигался по лесу без обуви, но найти пенсионера не получилось.

После этого группы сделали упор на "работу на отклик". Способ помог обнаружить рыбака, который услышал голос одного из спасателей. Пожилого человека застали в плохом состоянии, он был без обуви, в одной футболке. Пенсионеру дали сухую одежду, накормили и согрели. Мужчина рассказал, что он решил перебраться через болото по бревну, однако упал и стукнулся головой. После этого потерял ориентацию на местности. Все 4 дня он бродил по лесу, спал на земле, укрываясь листьями. Мужчина был эвакуирован в свою деревню, там его встретили родственники, направив в больницу под наблюдение медиков.

Поисковики напоминают, что перед уходом в лес необходимо оповещать родных и желательно брать с собой мобильный телефон. В случае пропажи человека смартфон поможет быстрее определить местонахождение.

Напомним, ранее в Свердловской области нашли семью, которая ушла в лес за грибами и долгое время не возвращалась.