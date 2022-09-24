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Общество / Происшествия
24 сентября 2022, 13:40

В Екатеринбурге задержали стрелявшего по людям мужчину

  Валерия Белякова
Оружие

В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге полицейские задержали местного жителя, стрелявшего в людей. У мужчины изъяли зарегистрированный травматический пистолет.

Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 13 Чкаловского района, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. На место ЧП прибыла группа немедленного реагирования, которая задержала нетрезвого 46-летнего мужчину с травматическим оружием. 

"Нарушитель общественного порядка доставлен в территориальный ОВД, где в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". По результатам проводимой проверки действиям гражданина будет дана соответствующая правовая оценка", — уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции выяснили, что от действий стрелка пострадал 38-летний житель. Он получил поверхностную травму уха, однако был отпущен домой после осмотра медиками, госпитализация ему не потребовалась.

Напомним, ранее силовики провели рейд в екатеринбургском баре "Че почем". Жильцы ближайших домов жаловались на постоянные драки и шум посетителей заведения.

Областная газета Свердловской области

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