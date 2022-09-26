В школе Ижевска погибли 9 человек, среди которых 5 детей

Преступник после нападения покончил с собой. Фото: пресс-служба СК РФ

Следственный комитет РФ сообщил о гибели как минимум 9 человек в результате нападения стрелка на школу № 88 в Ижевске. Преступник после нападения покончил с собой.

"По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые", — сообщается на сайте СК РФ.

Информация по погибшим и раненым еще уточняется, однако, по предварительным данным, ранения получили не менее 20 человек.

Нападавший был одет в балаклаву и черную футболку с нацистской символикой. Документов при себе у стрелка не было, личность устанавливается.

Сотрудники Главного управления криминалистики СК России в настоящее время выехали на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов объявил траур по погибшим в школе. Как ранее сообщала "ОГ", глава Удмуртии прибыл на место происшествия.