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Общество / Происшествия
8 октября 2022, 11:37

Власти Крыма обвинили в инциденте на Крымском мосту украинскую сторону

Сегодня на Крымском мосту произошло ЧП. Свою позицию о случившемся высказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели. В этом — вся суть киевского режима и украинского государства", — написал он в своем telegram-канале.

Владимир Константинов также заверил, что в произошедшем разберутся, а повреждения, которые, по его словам, "не носят тяжелого характера", оперативно будут восстановлены.

"Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена. А тем, кто сейчас отправляется на фронты СВО, наглядно показано, с кем и за что мы воюем", — подытожил председатель Госсовета Крыма.

О ЧП на Крымском мосту уже сообщили президенту РФ Владимиру Путину, говорится на сайте Кремля. По поручению российского лидера будет создана правительственная комиссия, главы МЧС и Минтранса выехали на место.

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Областная газета Свердловской области

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