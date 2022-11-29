СКР выясняет причины гибели двух человек при пожаре в многоэтажке Екатеринбурга

Горела квартира на 3-м этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Следственный комитет назначил ряд экспертиз для выяснения причин пожара в екатеринбургской девятиэтажке на улице Чайковского. В ночь с 28 на 29 ноября в доме № 12 загорелась квартира на 3-м этаже.

Погибли две женщины 1956 и 1998 годов рождения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Еще три человека госпитализированы с отравлением продуктами горения.

"Один пострадавший — мужчина примерно 50 лет — находится на ИВЛ. Полицейские, сотрудники МЧС и следователи СКР отрабатывают различные версии ЧП", — уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

По данным МЧС, из-за пожара в квартире дымом затянуло девять этажей дома. Основные силы огнеборцев были направлены на спасение людей. Всего было эвакуировано около 200 человек. Некоторые жильцы успели выйти самостоятельно. Пожарные спасли 33 человека, среди которых было 7 детей. С верхних этажей людей эвакуировали с помощью высотной техники. На борьбу с возгоранием и его последствиями были направлены 67 сотрудников МЧС, а также 18 единиц техники. Для жильцов дома был организован пункт временного размещения, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Сейчас обстоятельства случившегося выясняет прокуратура. В надзорном ведомстве рассматривают разные версии возникновения пожара. Среди них — неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. В пресс-службе Свердловской областной прокуратуры уточнили, что будет проверена работа управляющей компании дома — ТСЖ "Чайковского 12". Прокуроров интересует, как организация соблюдала требования пожарной безопасности.

Напомним, ранее огнеборцы спасли несколько человек из горящей многоэтажки на улице Крауля в Екатеринбурге.