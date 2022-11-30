Полицейские из Ивделя спасли на трассе замерзающую в 30-градусный мороз семью

У семейной пары из Сургута заглох мотор в автомобиле за 5 километров до Ивделя. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Семейная пара из Сургута отправилась на своей машине в гости в Пермский край. В пяти километрах от Ивделя у автомобиля вышел из строя гидроусилитель и заглох двигатель.

Супруги стали просить помощи у других участников движения. Однако у тех, кто останавливался, не было троса для буксировки, а некоторые автомобилисты проехали мимо. В итоге жителям помогли сотрудники полиции Ивделя, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"На выручку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пришел экипаж ДПС Ивделя в составе капитана полиции Максима Анисимкова и старшего лейтенанта Станислава Скачкова, участвовавших в тот день в плановом профилактическом рейде. При осмотре машины стало понятно, что самостоятельно с бедой не справиться. Было принято решение отбуксировать "Мазду" до ближайшего технического центра, а семью — временно разместить в гостинице", — уточнил полковник Горелых.

Иномарку отремонтировали быстро, на следующий день супруги отравились в путь. Перед этим они поблагодарили полицейских за помощь и оперативную реакцию на дороге.

Как сообщил Валерий Горелых, руководитель свердловского полицейского главка Александр Мешков поставил задачу личному составу областного гарнизона регулярно патрулировать региональные трассы во время морозов, если требуется, оказывать необходимую помощь людям.

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