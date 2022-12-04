В Краснотурьинске ВАЗ провалился под лед

Под лед легковушка ушла в районе железнодорожного моста (рядом с заводом). Фото: от Краснотурьинск LIVE

Водитель отечественного автомобиля ВАЗ устроил дрифт на неокрепшем льду городского пруда. В результате машина оказалась в воде.

В соцсетях появилось видео с легковушкой, которая нарезает круги по пруду. А позже стало известно, что она провалилась под лед. К счастью, никто не пострадал.

Видео от Краснотурьинск LIVE, автор Денис Курдюков

Напомним, ранее в МЧС назвали свердловские водоемы, в которых чаще всего зимой тонут рыбаки. Самыми опасными признаны Верхнетагильское, Белоярское, Среднеуральское и Рефтинское водохранилища. Подробности читайте здесь.