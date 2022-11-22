В МЧС назвали свердловские водоемы, в которых чаще всего тонут рыбаки

Безопасная толщина льда составляет 12 см. Фото: Павел Ворожцов

Самыми опасными для зимней рыбалки в Свердловской области признаны Верхнетагильское, Белоярское, Среднеуральское и Рефтинское водохранилища. Об этом рассказал замначальника регионального ГУ МЧС Валерий Казаков на пресс-конференции 22 ноября.

Он напомнил, что безопасная толщина льда на стоячих водоемах (пруды, озера) составляет 12 см.

"Когда на большинстве водоемов устанавливается безопасная толщина льда, на Белоярском, Рефтинском, Среднеуральском и Верхнетагильском водохранилищах сохраняется опасная обстановка. Это технические водоемы, куда промышленные предприятия сбрасывают теплую воду. Происходит подмывание льда и отрыв льда от берега. Происшествия на этих водоемах прогнозируются в течение всего зимнего периода", — рассказал замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области.

Несмотря на регулярные профилактические обходы и предупредительные знаки, рыбаки продолжают приходить на опасные водоемы.

Кроме того, нередко под лед проваливаются дети. По словам Валерия Казакова, в этом сезоне сотрудники МЧС уже зарегистрировали одно происшествие на льду с участием несовершеннолетних: два ребенка в Ревде провалились под лед, им на помощь поспешили взрослые. Прибывшие на место ЧП спасатели вытащили всех пострадавших из воды.

Отметим, что также Валерий Казаков рассказал о работе региональных спасателей в 2022 году. Он сообщил, что количество техногенных пожаров на Среднем Урале по сравнению с прошлым годом сократилось на 28%.