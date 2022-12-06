В центре Екатеринбурга водитель на Audi Q3 сбил ребенка

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

ДТП с 10-летним пешеходом произошло на улице Антона Валека. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Екатеринбурга.

Как пояснил 37-летний водитель иномарки, он увидел перебегающего проезжую часть ребенка, нажал на педаль тормоза, но, несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось. Мальчик получил травмы, его доставили в екатеринбургскую детскую больницу № 9. Сотрудники полиции установили, что пострадавший ребенок возвращался домой вместе с отцом.

На месте ДТП инспекторы провели медицинское освидетельствование водителя Audi Q3, мужчина был трезв. Также выяснилось, что он 10 раз привлекался к административной ответственности.

В екатеринбургской госавтоинспекции рекомендуют родителям напоминать детям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и безопасного поведения на улице и пересекать проезжую часть только на оборудованных пешеходных переходах и на зеленый сигнал светофора.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Тюмень, столкнулись ВАЗ-2114 и КамАЗ.