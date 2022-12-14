Темы дня

Общество / Происшествия
14 декабря 2022, 11:48

Полиция Екатеринбурга устроила массовую проверку мигрантов

  Валерия Белякова
Проверка

Полицией было составлено 8 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Операцию "Нелегал" провели сотрудники полиции Екатеринбурга в районе логопарка Кольцово. За время рейда было проверено 234 иностранца.

К операции были привлечены сотрудники отдела полиции № 6 УМВД Екатеринбурга, ГИБДД, патрульно-постовой службы, охраны общественного порядка, участковые и представители подразделений, занимающихся вопросами миграции.  

Из 234 мигрантов в отдел доставили 34 человека, у них не было с собой документов, удостоверяющих личность и подтверждающих легальность нахождения на территории России. Иностранцев проверили по базам учета.

Всего полицией было составлено 8 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства. За пребывание в России без оформленных необходимых документов задержанным грозит выдворение за пределы страны.

В екатеринбургском УМВД добавили, что операция "Нелегал" будет продолжена в других районах города.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге полицией было проверено 11 тысяч мигрантов. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.12.2022, 14:23 / Общество
Евгений Куйвашев оценил построенную по нацпроекту школу в Екатеринбурге
14.12.2022, 14:13 / Общество
Центр управления регионом Свердловской области помог решить более 54 тысяч проблем в 2022 году
14.12.2022, 13:53 / Общество
Свердловский детский омбудсмен назвал проблему подростковых суицидов острой
14.12.2022, 13:31 / Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать качественную пиротехнику на Новый год
14.12.2022, 12:22 / Общество
Свердловские полицейские провели концерт для участников спецоперации