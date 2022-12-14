Полиция Екатеринбурга устроила массовую проверку мигрантов

Полицией было составлено 8 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Операцию "Нелегал" провели сотрудники полиции Екатеринбурга в районе логопарка Кольцово. За время рейда было проверено 234 иностранца.

К операции были привлечены сотрудники отдела полиции № 6 УМВД Екатеринбурга, ГИБДД, патрульно-постовой службы, охраны общественного порядка, участковые и представители подразделений, занимающихся вопросами миграции.

Из 234 мигрантов в отдел доставили 34 человека, у них не было с собой документов, удостоверяющих личность и подтверждающих легальность нахождения на территории России. Иностранцев проверили по базам учета.

Всего полицией было составлено 8 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства. За пребывание в России без оформленных необходимых документов задержанным грозит выдворение за пределы страны.

В екатеринбургском УМВД добавили, что операция "Нелегал" будет продолжена в других районах города.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге полицией было проверено 11 тысяч мигрантов.